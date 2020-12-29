Полицейские поздравляли и вручали юным пассажирам и их родителям яркие теплые варежки и красочные иллюстрированные памятки о том, как правильно вести себя в столичной подземке...

Накануне наступления Нового года полицейские столичного метрополитена совместно с представителями Департамента транспорта города Москвы организовали необычный праздничный сюрприз для пассажиров.Остаются буквально считанные дни до боя курантов и наступления Нового, 2021 года. В преддверии праздничных дней сотрудники полиции столичного метрополитена совместно с представителями Департамента транспорта города Москвы и Общественного совета при Управлении внутренних дел поздравили пассажиров Московского метро, подготовив интересную новогоднюю акцию.На станции «Курская» участники акции, в числе которых присутствовала и сотрудник патрульно-постовой службы 6 отдела полиции старший сержант полиции Алеся Полякова, недавно оказавшая помощь роженице на станции «Электрозаводская», поздравляли и вручали юным пассажирам и их родителям, удивленным таким необычным праздничным сюрпризом, яркие теплые варежки и красочные иллюстрированные памятки о том, как правильно вести себя в столичной подземке.Во время проведения новогодней акции правоохранители еще раз напоминали пассажирам о соблюдении мер безопасности в Московском метро, обратив внимание на правила поведения на эскалаторе, в вагонах электропоезда и в случаях, если по неосторожности вещь оказалась на рельсах. Кроме того, стражи порядка обращали внимание пассажиров на внимательность и обеспечение сохранности личного имущества от карманных краж, которые зачастую преобладают в предновогоднее дни.Праздничная акция вызвала огромный восторг у взрослых и особенно маленьких пассажиров, наперебой подбегающих к служебных четвероногим друзьям полицейских. Пассажиры в свою очередь благодарили сотрудников полиции и отмечали, что такое мероприятие стало очень запоминающимся событием в канун уходящего года. И конечно, все желающие в этот день смогли сделать памятные предновогодние фото со стражами порядка столичного метрополитена.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене8 (495) 628-31-18