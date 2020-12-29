Школа №2 Гусь-Хрустального уже 10 лет работает без центрального горячего водоснабжения. Вместо этого в хозяйственных помещениях, пищеблоке и медицинском кабинете установили электрические

Школа №2 Гусь-Хрустального уже 10 лет работает без центрального горячего водоснабжения. Вместо этого в хозяйственных помещениях, пищеблоке и медицинском кабинете установили электрические водонагреватели. А вот в учебных классах, препараторских, спортзале и туалетах горячей воды так и не появилось, сообщают в прокуратуре. Надзорный орган провёл проверку и выяснил, что никто из местных чиновников и пальцем не