Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Вязниковского района за кражу с с банковского счета.

Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Вязниковского района за кражу с с банковского счета.Несовершеннолетний потерпевший в связи со смертью отца ежемесячно получал пенсию по потере кормильца. Денежные средства переводились ему на банковскую карту.По версии следствия, подозреваемый, зная, что номер мобильного телефона общего друга привязан к мобильному банку потерпевшего, воспользовавшись коротким номером «900» совершил безналичный перевод на сумму 8 тысяч рублей на банковскую карту своей сожительницы, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Вину в совершенном преступлении признал полностью, ущерб возместил в полном объеме.