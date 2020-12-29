Аппарат ИВЛ подарила Межрегиональная общественная организация содействия развитию культуры, искусства и науки «Меценаты Отечества».

Аппарат искусственной вентиляции легких подарила Межрегиональная общественная организация содействия развитию культуры, искусства и науки «Меценаты Отечества». Эта организация уже оказывала благотворительную помощь учреждениям здравоохранения других субъектов РФ.Благотворители также организовали в стенах больницы выставку картин студентов кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации ВлГУ. По словам председателя правления общественной организации Сергея Мамонтова, живописные работы будут способствовать гармонизации психологического состояния медицинских работников, которым в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции приходится очень непросто.Сейчас во владимирской больнице скорой медицинской помощи развернуто 52 койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Кроме подаренного аппарата ИВЛ, сегодня в учреждение по линии Минпромторга поступило еще 10 таких аппаратов. Теперь все реанимационные койки медучреждения оснащены нужным оборудованием.По словам главного врача Анатолия Уколова, по состоянию на 29 декабря в реанимации на инвазивных аппаратах ИВЛ находилось всего два пациента с новой коронавирусной инфекцией, однако в любой момент эта потребность может увеличиться. Вот почему так важно иметь задел реанимационного оборудования.Директор Департамента здравоохранения Елена Утемова и руководитель медучреждения Анатолий Уколов поблагодарили общественную организацию за ценный подарок. Глава медицинского ведомства тепло поздравила коллег с наступающим Новым годом, пожелала им крепкого здоровья и выразила признательность за высокопрофессиональный труд.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской област)