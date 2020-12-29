Настоящий восторг вызвали у ребят показательные выступления полицейских с четвероногими напарниками.

В преддверии Нового года сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Владимирской области, соблюдая меры безопасности, посетили Лухтоновскую специальную общеобразовательную школу-интернат.Встреча прошла в формате беседы. Ребята задали массу вопросов о том, с какого возраста начинается дрессировка собак и почему на службу берут представителей конкретных пород, по каким направлениям работают питомцы и где они оказываются наиболее эффективными.На все вопросы мальчишки и девчонки получили развернутые ответы.Настоящий восторг вызвали у ребят показательные выступления, в ходе которых полицейские со своими четвероногими питомцами продемонстрировали некоторые элементы дрессуры.После выступления воспитанники школы-интерната получили возможность погладить собак под присмотром сотрудников полиции.В завершение встречи полицейские выразили благодарность за теплый прием, поздравили ребят с Новым годом и вручили подарки.Мальчишки и девчонки поблагодарили гостей за чудесный новогодний подарок и пригласили приехать снова.