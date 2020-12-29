В компании «Т Плюс» отмечают, что отопление в дома владимирцев вернётся ориентировочно к 14:00.

Ранее редакция «33Live.Ru» , что ночью возле Владимирской филармонии произошёл прорыв теплосетей. В компании «Т Плюс» отмечают, что отопление в дома владимирцев вернётся ориентировочно к 14:00.Известно, что горячая вода затопила подвал филармонии. Сразу 69 жилых домов на улице Офицерской, Диктора Левитана и проспекте Ленина остались без тепла.Добавим, что в результате аварии была затоплена трансформаторная будка, находящаяся в подвале учреждения. Но ночь жители улицы Сосенская остались без электричества. В данный момент подача электроэнергии должна быть восстановлена.