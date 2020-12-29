Энергетики всю ночь ликвидировали последствия порыва на тепловых сетях рядом с областной филармонией на улице Офицерской. Судя по этим снимкам из социальных сетей, большие клубы пара

Энергетики всю ночь ликвидировали последствия порыва на тепловых сетях рядом с областной филармонией на улице Офицерской. Судя по этим снимкам из социальных сетей, большие клубы пара буквально заполнили пространство рядом с концертным залом. По информации энергетиков, повреждённый участок они обнаружили в 2 часа ночи. Без тепла и горячего водоснабжения осталось 69 домов на проспекте Ленина,