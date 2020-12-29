В 2020 году городское управление ЖКХ рассмотрело 17 заявлений от граждан о подобных нарушениях.

В 2020 году городское управление ЖКХ рассмотрело 17 заявлений от граждан о подобных нарушениях.В итоге, эти заявки выполнены. Незаконные ограждения демонтированы на ул. Растопчина, Егорова, Добросельской, Батурина и других.За незаконную организацию парковок на придомовых территориях предусматривается административная ответственность. Штраф для граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.На интернет-портале любой владимирец может отправить на портал сообщение о проблемных вопросах городской инфраструктуры и увидеть оперативный отчет об их исправлении.