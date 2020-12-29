Коммунальщики всю ночь ликвидировали последствия крупной аварии на тепловых сетях рядом с областной филармонией на улице Офицерской. По информации официально представителя мэрии

Коммунальщики всю ночь ликвидировали последствия крупной аварии на тепловых сетях рядом с областной филармонией на улице Офицерской. По информации официально представителя мэрии Александра Карпиловича, власти города получили сообщение о порыве около 3 часов ночи 29 декабря. По данным мэрии, аварийный участок трубопровода энергетики вырезали, идёт замена на новый. По предварительной информации мэрии, дать тепло энергетики