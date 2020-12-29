В Новогоднюю ночь общественный транспорт будет бесплатным. Мэрия об этом договорилась с перевозчиками. Маршруты, конечно, будут не все, и урезанные. Всего их 6. Автобусы начнут по ним

В Новогоднюю ночь общественный транспорт будет бесплатным. Мэрия об этом договорилась с перевозчиками. Маршруты, конечно, будут не все, и урезанные. Всего их 6. Автобусы начнут по ним курсировать 1 января с 00.30 и закончат в 04.30 утра. Бесплатно можно будет проехать по следующим маршрутам: - ул.Балакирева – пр-т Строителей – ул.Горького – ул.Гагарина – Золотые