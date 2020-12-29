Участник Сталинградской битвы. Прошел с боями до реки Миус, был дважды ранен.

Сегодня в Сретенском храме Владимира в последний путь проводили ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Тыновского. Он ушел на 101 году. Участник Сталинградской битвы. Прошел с боями до реки Миус, был дважды ранен. За свои подвиги Николай Петрович был награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».Даже после того, как врачи признали Николая Тыновского ограниченно годным к строевой службе, он посвятил свою жизнь армии. Преподавал на военных курсах, затем перешел на работу в во Владимирский пединститут, стал кандидатом исторических наук. Николай Тыновский- автор более 40 научных работ, в том числе - книги «По дорогам войны». До последних дней Николай Тыновский активно сотрудничал с ветеранскими организациями Владимира.Алевтина Чекалина, член Совета ветеранов Ленинского района г. Владимира :- Даже уже за то, что он сто лет прожил. Уже во второй век перешел. Уважаемый человек. Он же прошел всю войну. У него даже /в кармане , его от смерти спас партийный, то ли комсомольский билет. Его ранило и там след от этого. Скромный очень такой. Он очень был уважаемым человеком.Вячеслав Гадалов, председатель Ленинского района г. Владимира:- Был человеком добра. Сеять добро было его главное в его деятельности.