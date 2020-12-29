Поздравления с Новым годом от регионального отделения партии "Единой России" медикам Камешковской ЦРБ и Патакинской областной туберкулезной больницы. "

Поздравления с Новым годом от регионального отделения партии "Единой России" медикам Камешковской ЦРБ и Патакинской областной туберкулезной больницы. "Ёлка желаний" и подарок от Деда Мороза 11-летнему Никите Гаранину из Камешково, который несколько лет назад перенес онкозаболевание. Как можно сделать чудо собственными руками в репортаже Веры Куликовой.В Новый год все хотят почувствовать себя немного волшебниками. Вот и Анатолий Курганский решил на время поменять должность главы администрации Камешковского района на полномочия Деда Мороза. Причиной такого перевоплощения стала мечта 11-летнего Никиты Гаранина. О ней он написал Деду Морозу , а письмо отправил на "Елку желаний". Мальчик серьезно заболел, перенёс сложную операцию.Анатолий Курганский , глава администрации Камешковского района, член партии "Единая Россия":- Он написал, что желает от Деда Мороза получить телефон. Мы этот телефон сейчас и подарим! Где будет записан один только номер, а дальше он внесет все что пожелает. Основной номер будет записан Дед Мороз, по которому он может звонить раз в год и получит всегда на обратной связи Деда Мороза, который с большим удовольствием придет и подарит ему новогоднее настроение и подарок.И вот Дед Мороз в гостях у Никиты с долгожданным подарком. Мечты сбываются - теперь Никита это точно знает. Это всего лишь одно из добрых дел областной акции "Мы вместе". Ее проводит региональное отделение партии "Единая Россия". В роли волшебника выступил и руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Вячеслав Картухин, он вместе с Анатолием Курганским поздравили с Новым годом сотрудников Патакинской областной туберкулезной больницы и вручили подарки для их детей.Вячеслав Картухин, зампредседателя Заксобрания области, руководитель фракции "Единая Россия":- Непростой год позади! Большое Вам спасибо за самоотверженный труд. Я думаю, что у Вас была поддержка со стороны ваших близких , семей. Хочется пожелать Вам хорошего Нового года! Хорошего новогоднего настроения!Еще один адрес. Камешковская Центральная районная больница. Здесь сейчас ковидгоспиталь. Вячеслав Картухин с Анатолием Курганским передали медперсоналу елки с новогодними украшениями и подарки . В них пряники с надписью "Спасибо врачам"! В новогоднюю ночь многие из них будут на посту.Анатолий Курганский , глава администрации Камешковского района, член партии "Единая Россия":- Дорогие, многоуважаемые, любимые, люди в белых халатах! Наши ангелы! Сегодня мы приехали поблагодарить за все что вы сделал и делаете! Ну и, конечно, поздравить с наступающим Новым годом!А для детей медработников депутаты передали сладкие подарки. Мальчишки и девчонки обязательно их найдут под елкой.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.