С 2010 года в школе №2 в Гусь-Хрустальном нет централизованного горячего водоснабжения.

В Гусь-Хрустальном прокуратура проверила безопасность организации учебного процесса в школе №2. С 2010 года в учреждении нет централизованного горячего водоснабжения, поэтому в помещениях для инвентаря, пищеблока и медицинском кабинете установлены электрические водонагреватели и кипятильники.В других помещениях школы горячей воды нет. Мер по восстановлению подачи ресурса предпринято не было. Отсутствует даже смета. В городском бюджете деньги также не заложены.После внесения представления главе города ситуация не изменилась. В итоге надзорное ведомство обратилось в суд. Бездействие чиновников признано незаконным. Местные власти пытались оспорить вердикт Фемиды, но их жалоба была отклонена.Исполнение решения находится на контроле прокурора.