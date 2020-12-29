Эту награду получат медики, отличившиеся в борьбе с коронавирусом.

Депутаты Законодательного собрания сегодня на последнем в этом году заседании учредили новую медаль "За медицинскую доблесть". Эту награду получат медики, отличившиеся в борьбе с коронавирусом. К медали будет прилагаться премия в десять тысяч рублей.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Отрадно, что такая награда появится в нашем регионе - это и знак признания врачам и знак особого уважения и это в тоже время медицина, сфера здравоохранения - это очень сложная сфера к которой очень много нареканий в последнее время, но , вы знаете, у нас принято ругать, но когда случаются такие тяжелые времена, доктор -это последняя надежда для многих оказалась, для тех кто работал в ковидных госпиталях , в красной зоне и мы уверены, что многие из наших самоотверженно трудящихся докторов будут награждены этой медалью.Новая медаль будет носить имя владимирского хирурга начала двадцатого века Николая Орлова. Так же депутаты обсудили состояние надгробия врача на Князь-Владимирском кладбище- решено было заняться его восстановлением. Так же парламентарии приняли законопроект, который позволяет многодетным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида получить земельный участок вне зависимости от своего материального положения.