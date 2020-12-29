Председатель Законодательного Собрания Владимирской области передал в подарок праздничное оформление - атрибуты Нового года.

С Новым годом ветеранов поздравил Владимир Киселев. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области передал в подарок праздничное оформление - атрибуты Нового года.В Доме ветеранов проживают "дети войны" и участники боевых спецопераций. Владимир Киселёв пожелал ветеранам крепкого здоровья и хорошего настроения в новом году. С праздничным визитом председатель Законодательного Собрания навестил Михаила Волосникова, участника Парада Победы. Ему вручили особенный подарок - традиционный продуктовый набор советских времен, конечно, с красной икрой и шпротами. Это было замечательное время, с ноткой грусти заметил ветеран.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- К сожалению, всё меньше и меньше у нас остаётся ветеранов. В области у нас осталось всего 384 ветерана. Мы делаем всё возможное, чтобы внимание к этим ветеранам никогда не ослабевало. Молодёжь их не оставляет, часто у них бывает. Мы каждому ветерану к Новому году подготовили специальные подарки.