Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Ей грозит до трех лет лишения свободы.Прокуратурой города утвержден обвинительный акт и направлено в суд уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, сообщила - пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что с апреля по июль 2020 года обвиняемая за плату зарегистрировала по месту пребывания в своей квартире 36 граждан республики Узбекистан. При этом она не имела намерения предоставлять свое жилое помещение для проживания иностранных граждан. Фактически там иностранные граждане не проживали.