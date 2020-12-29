У правоохранительных органов есть все основания для возбуждения против блогера Алексея Навального уголовного дела по статье 275 УК РФ Государственная измена. В середине декабря он выступил в Европарламенте, после чего ЕС продлил до конца июля следующего года санкции в отношении ряда отраслей российской экономики.

У правоохранительных органов есть все основания для возбуждения против блогера Алексея Навального уголовного дела по статье 275 УК РФ "Государственная измена". В середине декабря он выступил в Европарламенте, после чего ЕС продлил до конца июля следующего года санкции в отношении ряда отраслей российской экономики.В своем выступлении в Европарламенте 17 декабря Навальный рассказал, санкции против каких отраслей, персон и объектов могут нанести существенный вред российской экономике. Эксперты считают, что действия блогера можно считать государственной изменой.Согласно статье 275 УК РФ, такое преступление может быть совершено в виде оказания "консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ".У правоохранительных органов есть все основания для возбуждения против Навального уголовного дела по 275-й статье, уверен адвокат Александр Арутюнов. Но я должен сказать, что вообще приговор по делу "Ив Роше", и решение, если оно состоится, по статье 128.1 УК РФ – это все, конечно, еще были "цветочки". Обвинение по статье 275 УК РФ – обвинение очень серьезное, как говорится, хуже не бывает", – приводит мнение юриста РАПСИ.По его словам, выступление Навального в Европарламенте по поводу введения антироссийских санкций можно расценивать как консультационную помощь иностранной организации.Схожее мнение высказал адвокат Александр Зорин. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны предателей, выдававших партизан фашистам и помогавшим немцам сбрасывать бомбы на жизненно важные объекты, расстреливали на месте.Сейчас против нашей страны ведется информационно-финансовая гибридная война, отметил Зорин. В новом веке боевые действия – это нанесение экономических ударов по отраслям экономики и благосостоянию граждан, добавил эксперт."Действия блогера Алексея Навального по оказанию консультационной помощи иностранному государству, международным организациям в целях подрыва безопасности нашей страны очевидно попадают под признаки указанного выше особо тяжкого преступления", – сказал Зорин.Навальный в своем выступлении в Европарламенте призвал нанести удар по так называемым олигархам, но по факту это будет ущерб всей российской экономике, уверен адвокат Дмитрий Аграновский."Удар по бизнесу – это удар по экономике и, в конечном счете, по обществу, потому что все взаимосвязано. Действительно призывы были именно к причинению экономического ущерба стране, убрать все полутона", – пояснил эксперт.Если против Навального возбудят уголовное дело по 275-й статье, то встанет вопрос о его экстрадиции в Россию, отметил адвокат Александр Арутюнов. Генпрокуратура может ходатайствовать к властям Германии с просьбой выдать РФ скандального блогера для исполнения решения суда, сказал эксперт.С похожими по сложности задачами отечественные следственные органы еще не сталкивались, считает Арутюнов. "Отсутствие такого рода дел вовсе не означает, что статья 275 УК РФ не может быть применена в отношении господина Навального в данном случае. Когда он в ходе выступления дает конкретные советы, консультацию членам Европарламента о том, что нужно принять такие, такие и такие – то есть конкретные – санкции, это все-таки уже консультация", – приводит мнение эксперта портал РАПСИ.Ранее бизнесмен Олег Дерипаска приравнять провоцирование антироссийских санкций к государственной измене. В своем телеграм-канале предприниматель сравнил санкции с бомбардировками городов и атаке на пограничные рубежи России.