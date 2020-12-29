Во Владимирской области за сутки 29 декабря лабораторно подтверждено 176 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 29 декабря лабораторно подтверждено 176 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.50 случаев во Владимире,22 - в Гусь-Хрустальном районе,18 - в округе Муром,8 - в Ковровскомрайоне8 - в Александровскомрайоне7 - в Петушинскомрайоне9 - в Вязниковскомрайоне8 - в Юрьев-Польскомрайоне8 - в Суздальскомрайоне6 - в Камешковскомрайоне6 - в Киржачскомрайоне4 - в Селивановскомрайоне3 - в Меленковскомрайоне5 - в Гороховецкомрайоне5 - в Кольчугинскомрайоне4 - в Собинскомрайоне4 - в г. Радужный,1 - в СудогодскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 211 случаев заболевания.3670 случаев - во Владимире,2389 - в Гусь-Хрустальномрайоне2036 - в о. Муром,1376 - в Ковровскомрайоне1188 - в Александровскомрайоне1131 - в Петушинскомрайоне912 - в Вязниковскомрайоне847 - в Юрьев-Польскомрайоне668 - в Кольчугинскомрайоне642 - в Собинскомрайоне605 - в Суздальскомрайоне519 - в Гороховецкомрайоне496 - в Меленковскомрайоне425 - в Селивановскомрайоне424 - в Камешковскомрайоне381 - в Киржачскомрайоне250 - в Судогодскомрайоне252 - в г. Радужномрайоне.