Во Владимирской области за сутки 29 декабря лабораторно подтверждено 176 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 29 декабря лабораторно подтверждено 176 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
50 случаев во Владимире,
22 - в Гусь-Хрустальном районе,
18 - в округе Муром,
8 - в Ковровском
районе
,
8 - в Александровском
районе
,
7 - в Петушинском
районе
,
9 - в Вязниковском
районе
,
8 - в Юрьев-Польском
районе
,
8 - в Суздальском
районе
,
6 - в Камешковском
районе
,
6 - в Киржачском
районе
,
4 - в Селивановском
районе
,
3 - в Меленковском
районе
,
5 - в Гороховецком
районе
,
5 - в Кольчугинском
районе
,
4 - в Собинском
районе
,
4 - в г. Радужный,
1 - в Судогодском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 211 случаев заболевания.
3670 случаев - во Владимире,
2389 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
2036 - в о. Муром,
1376 - в Ковровском
районе
,
1188 - в Александровском
районе
,
1131 - в Петушинском
районе
,
912 - в Вязниковском
районе
,
847 - в Юрьев-Польском
районе
,
668 - в Кольчугинском
районе
,
642 - в Собинском
районе
,
605 - в Суздальском
районе
,
519 - в Гороховецком
районе
,
496 - в Меленковском
районе
,
425 - в Селивановском
районе
,
424 - в Камешковском
районе
,
381 - в Киржачском
районе
,
250 - в Судогодском
районе
,
252 - в г. Радужном
районе.