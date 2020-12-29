Внеочередное заседание Законодательного Собрания Владимирской области началось сегодня в 11.00.

Внеочередное заседание Законодательного Собрания Владимирской области началось сегодня в 11.00.Депутаты встречаются в режиме видеоконференц-связи.В повестке заседания – около двух десятков вопросов, из них 15 – проекты областных законов. Парламентариям предстоит учредить региональную награду для медиков, определить порядок предоставления земли семьям с детьми-инвалидами и найти хотя бы промежуточное решение сложной проблемы обращения с бездомными животными, сообщила пресс-служба ЗС.За трансляцией заседания можно следить здесь: