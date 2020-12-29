Запрет на дискотеки, шоу, конкурсы и караоке продлен до 15 января.

Запрет на дискотеки, шоу, конкурсы и караоке продлен до 15 января.До этой же даты запрещается нахождение лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения родителей на в торговых и торгово-развлекательных центрах торговых, в том числе на территории фуд-кортов. Изменения в Указ " О введение режима повышенной готовности " подписал губернатор. Также в нем руководителям спортивных организаций рекомендуется приостановить их деятельность, а проведение соревнований согласовывать с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.