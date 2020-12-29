Парень насмерть забил 72-летнего дедушку из-за 27 тысяч рублей.

8 ноября 2019 года около 5 утра 28-летний житель Петушинского района с целью обокрасть 72-летнего пенсионера дождался пока жертва откроет дверь и напал на него. Злоумышленник втолкнул пожилого человека внутрь квартиры, начал его избивать и требовать денег.Потерпевший ссылался на отсутствие сбережений. После многочисленных ударов, убедившись, что он не сможет оказать ему сопротивление, вор забрал из квартиры имущество на сумму более 27 тысяч рублей.Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался. Виновного вычислили. Он признался в содеянном и раскаялся.Суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск на сумму 1 млн рублей.