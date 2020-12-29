Ей грозит до трёх лет колонии.

Жительница города Владимира обвиняется в фиктивной прописке 36 мигрантов за деньги.Свой небольшой «бизнес» она вела с апреля по июль 2020 года. Фактически гости Владимирской области не проживали по указанному в их документах адресу.По информации владимирской прокуратуры, «клиентами» предприимчивой женщины были граждане Узбекистана.В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Теперь ей грозит до трёх лет колонии.