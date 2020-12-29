Ей грозит до трёх лет колонии.
Жительница города Владимира обвиняется в фиктивной прописке 36 мигрантов за деньги.
Свой небольшой «бизнес» она вела с апреля по июль 2020 года. Фактически гости Владимирской области не проживали по указанному в их документах адресу.
По информации владимирской прокуратуры, «клиентами» предприимчивой женщины были граждане Узбекистана.
В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Теперь ей грозит до трёх лет колонии.