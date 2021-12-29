Учитывая обращения жителей города Владимира о возвращении традиции бесплатной работы общественного...

Учитывая обращения жителей города Владимира о возвращении традиции бесплатной работы общественного транспорта в новогоднюю ночь, городским управлением транспорта и связи достигнута договоренность с перевозчиками о работе автобусов и троллейбусов на специальных маршрутах в ночь на 1 января 2022 года. Об этом сообщила Администрация города Владимира.Стало известно, что 1 января с 00:30 до 04:30 будет осуществляться бесплатная перевозка пассажиров по следующим маршрутам:ул. Балакирева - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Гагарина - Золотые ворота - пл. Победы - проспект Ленина (троллейбус, интервал 10 мин.);Юго-Западная - ул. Верхняя Дуброва - площадь Победы - Золотые ворота - ул. Гагарина - ул. Мира - ВХЗ - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева (автобус, интервал 10 мин.);Загородный парк - ул. Мира (автобус, интервал 15 мин.);Энергетик - площадь Победы - площадь Садовая (автобус, интервал 15 мин.);Пиганово - площадь Победы - площадь Садовая (автобус, интервал 15 мин.);ул. Балакирева - ул. Красноармейская - проспект Ленина - Золотые ворота (автобус, интервал 15 мин.).Администрация города Владимира напоминает пассажирам об обязательном соблюдении при проезде в общественном транспорте рекомендаций и требований Роспотребнадзора, связанных с необходимостью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.Фото: https://vladimir-city.ru/