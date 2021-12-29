Россельхознадзор при ввозе зерна на территорию Владимирской области установил факт недостоверного...

Россельхознадзор при ввозе зерна на территорию Владимирской области установил факт недостоверного декларирования зерна, допущенный ООО «Прогресс» (Тамбовская область).Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, общество поставило во Владимирскую область на переработку зерно кукурузы кормовой объемом 22,8 тонн с декларацией о соответствии, в которой отсутствует информация о регистрационном номере аттестата аккредитации испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний. Обязательные исследования на остаточное количество пестицидов, применяемых при выращивании зерна кукурузы кормовой, не проводились.ООО «Прогресс» допустило недостоверное декларирование партии 3000 тонн зерна кукурузы, нарушив установленную ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» процедуру подтверждения соответствия выпускаемой в обращение продукции.Согласно Техническому регламенту «О безопасности зерна», зерно выпускается в обращение на территорию ЕАЭС при условии прохождения необходимых процедур подтверждения соответствия. Продукция, соответствие которой требованиям Технического регламента не подтверждено, является потенциально опасной и не допускается к выпуску в обращение.По факту нарушения требований Технического регламента «О безопасности зерна» Управлением Россельхознадзора вынесено Постановление о привлечении ООО «Прогресс» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 100 000 рублей.Не согласившись с этим Решением, ООО «Прогресс» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Владимирской области с просьбой отменить Постановление Управления Россельхознадзора.В декабре 2021 года Арбитражный суд Владимирской области, рассмотрев материалы дела, отказал заявителю в удовлетворении искового требования. 23 декабря текущего года указанное решение суда поступило в ведомство.Фото: https://pixabay.com/ru/