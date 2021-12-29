Департамент здравоохранения Владимирской области информирует жителей региона о работе медицинских...

Департамент здравоохранения Владимирской области информирует жителей региона о работе медицинских организаций государственной системы здравоохранения в период новогодних каникул.Обращаем внимание, что 31 декабря 2021 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2022 года медицинские организации будут оказывать неотложную медицинскую помощь с 8.00 до 14.00.При возникновении потребности предусмотрено продление работы медучреждений до 20.00.При возникновении неотложных состояний (высокая температура, повышенное артериальное давление и т.д.) необходимо звонить в поликлинику и вызвать участкового врача на дом.4, 6, 8, 9 января 2022 года включительно медицинские организации работают в обычном режиме и ведут плановый прием, включая прием узких специалистов. В эти дни работают врачебные комиссии, женские консультации, кабинеты пренатальной (дородовой) диагностики, а также организовано проведение профилактический осмотров и диспансеризации, осуществляется выписка льготных лекарственных препаратов.Бригады неотложной медицинской помощи поликлиник работают ежедневно с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно по графику будних дней.Служба скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Вызов по тел. 03 и 112. Скорую помощь необходимо вызывать при возникновении жизнеугрожающих состояний (ДТП, подозрение на инсульт, инфаркт, потеря сознания и т.д.).Колл-центры медицинских организаций работают с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года с 8.00 до 18.00.Единая информационно-справочная служба 122 (консультации по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, лекарственного обеспечения, оказания медицинской помощи, записи на прием к врачу).Фото: https://pixabay.com/ru/