Директор одного из владимирских салонов оператора сотовой связи, по версии следствия, за деньги “слил” данные о входящих и исходящих соединениях абонента. Теперь мужчину обвиняют в

Директор одного из владимирских салонов оператора сотовой связи, по версии следствия, за деньги “слил” данные о входящих и исходящих соединениях абонента. Теперь мужчину обвиняют в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров с использованием служебного положения по части 2 статьи 138 УК РФ. Расследовал дело региональный Следком совместно с УФСБ области. По версии следствия, обвиняемый, являясь директором