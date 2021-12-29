Свыше 1 млрд 93 млн рублей составила просроченная дебиторская задолженность предприятий и...

Свыше 1 млрд 93 млн рублей составила просроченная дебиторская задолженность предприятий и организаций Владимирской области перед гарантирующим поставщиком электроэнергии «Энергосбыт Волга» на начало декабря 2021 года. Отметим, что на 1 декабря 2020 года долг составлял почти 912 миллионов рублей. Таким образом, в текущем году по сравнению с прошлым показатель просроченной дебиторской задолженности вырос более чем на 180 миллионов рублей. При этом большую часть задолженности прирастили ресурсонабжающие предприятия региона.В список злостных неплательщиков за электроэнергию вошли 77 предприятий, организаций ЖКХ, сельхозпроизводителей, ресурсоснабжающих организаций Владимирской области с общей суммой задолженности свыше 853 млн рублей.Лидируют в списке предприятия ЖКХ с общей суммой просроченной дебиторской задолженности более 554 млн рублей.В тройку неплательщиков входят: ООО Технопарк «Вольгинский» - 39,3 млн рублей, МУП «Водоканал» (г.Муром) – 39,3 млн рублей, ОАО «Александровские коммунальные системы» - 37,7 млн рублей.Более 47 миллионов рублей должны за электроэнергию исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК и пр.) Владимирской области. Самый большой долг накопил МУП МО «Город Вязники «ЖСК» - 9,6 млн рублей. За ним следует ООО «ЖКХ г. Костерёво» с суммой задолженности 3,5 млн рублей. Тройку самых крупных неплательщиков замыкает ООО «Жилищно- коммунальная служба «АЛДЕГА» из Александровского района с долгом 1,6 млн рублей. С начала текущего года в суд было направлено 283 иска к исполнителям коммунальных услуг на сумму более 40 миллионов рублей.Промышленные предприятия региона, вошедшие в антирейтинг неплательщиков, к 20 декабря накопили долгов почти на 183 млн рублей. Возглавляет список АО «Покровский завод биопрепаратов» - 43,4 млн рублей. Второе и третье места занимают АО «Армагус» - 22,7 млн рублей и ООО «Технокварц» - 20,6 млн рублей.- На конец 2021 года юридические лица накопили внушительные долги за электроэнергию. И в рамках действующего законодательства мы будем применять весь комплекс мер для взыскания денежных средств с неплательщиков. Призываем производить оплату потреблённой электроэнергии вовремя и в полном объёме. Также отмечу, что долги создают дополнительные сложности для предприятий и организаций, так как они получают дополнительную нагрузку по компенсации судебных издержек, тем самым ещё более усугубляя и без того сложную финансовую ситуацию, - заявил генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.В 2021 году ограничения режима потребления электрической энергии из-за долгов вводились на объектах 84 юридических лиц. С начала года совместно с ФССП России по Владимирской области гарантирующий поставщик провел 7 рейдов по юридическим лицам с целью наложения ареста на имущество должника.Отдельно можно отметить, что всего в 2021 году в целях взыскания просроченной дебиторской задолженности с юридических лиц Владимирской области в суд было направлено более 1300 исков на общую сумму свыше 975 млн рублей.«Энергосбыт Волга» напоминает, что для своевременной оплаты счетов за электроэнергию юридические лица могут воспользоваться личным кабинетом либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц Энергосбыт Волга». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия реализована возможность подключения электронного документооборота.