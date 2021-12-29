В 2021 ГБУ ВО «Экорегион» проведен государственный мониторинг водных объектов на территории Владимирской области. Данные работы включали в себя лабораторные исследования качества воды и ..

В 2021 ГБУ ВО «Экорегион» проведен государственный мониторинг водных объектов на территории Владимирской области. Данные работы включали в себя лабораторные исследования качества воды и донных отложение, аэрофотосъемку состояния береговой линии, водоохранной зоны объекта, а также иные природные и антропогенные изменения на участке исследования.Общий объем работ составил 148 створов наблюдения включающих в себя все районы Владимирской области. Результаты работ используются Департаментом природопользования Владимирской области в ходе проведения рейдовых природоохранных мероприятий, а также при подготовки материалов для расчистки водных объектов на территории региона.