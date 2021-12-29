Глава Крымской республики Сергей Аксенов высказал смелое предположение. Он заявил, что власти Незалежной несамостоятельны и зависят от Запада.

Глава Крымской республики Сергей Аксенов высказал смелое предположение. Он заявил, что власти Незалежной несамостоятельны и зависят от Запада.По словам политика, прежде всего, от решений западных стран зависит президент Украины Владимир Зеленский. Он убежден, что США и другие западные государства не заинтересованы в процветающей Украине. Аксенов отметил, что им нужен конфликт Незалежной с Россией.Он уверен, что Запад хочет столкнуть лбами братские народы. По мнению главы Крыма, причина в том, что руководство Украины несамостоятельны и не умеют договариваться.Вместе с тем политик добавил, что на бытовомуровне россияне и украинцы хорошо общаются, как и раньше. Подтверждением тому служит поток туристов в Крым из Незалежной и отсутствие конфликтов.Напомним, недавно ВЦИОМ провел опрос ивыяснил, что более половины населения нашей страны считают украинцев "братскимнародом". Позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил,что Россия не потеряла украинцев, они продолжают быть нам братским народом.Как писали "Дни.ру", после проведения на полуострове и в Севастополе в марте 2014 года законного референдума, в ходе которого большинство жителей проголосовали за воссоединение с нашей страной. В свою очередь Украина и западные страны посчитали данные выборы нелегитимными и не признали их итоги.