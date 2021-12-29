На Чапаева пока так и будут пробки. Глава города дал понять, что ничего не может с этим поделать. А ведь его предупреждали: нельзя 4-х полосную улицу Сперанского соединят с 2-х полосной Чапаева.

На Чапаева пока так и будут пробки. Глава города дал понять, что ничего не может с этим поделать. А ведь его предупреждали: нельзя 4-х полосную улицу Сперанского соединят с 2-х полосной Чапаева. Ничего кроме новых проблем не получится. Речь о новой развязке. Она стала дублёром Верхней Дубровы. Но пробки теперь и там, и там. Виной