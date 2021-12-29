Приготовление любимых салатов на Новый год обойдётся владимирцам дороже. За год ингредиенты для...
Приготовление любимых салатов на Новый год обойдётся владимирцам дороже. За год ингредиенты для традиционных новогодних блюд выросли в цене, сообщают в Росстате.
Для расчёта стоимости оливье был использован классический рецепт. Цена четырех порций, в которых будут соленые огурцы, горошек, картофель, морковь, куриные яйца, варёная колбаса и майонез, составила 444 рубля. Всё из-за значительного подорожания овощей - картофель вырос на 77 процентов, морковь - на 47. С "Селёдкой под шубой" история аналогичная. Подорожала свёкла - на 36 процентов.
Ну, а меньше всего изменилась цена на алкоголь - рост всего 3 процента.
Салат "Оливье"
Картофель подорожал на 77%
Морковь - на 47%
Яйца - на 25%
Майонез - на 24%
Репчатый лук - на 20%
Салат "Селёдка под шубой"
Свёкла - на 36%
Сельдь - на 19%