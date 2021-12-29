Приготовление любимых салатов на Новый год обойдётся владимирцам дороже. За год ингредиенты для...

Приготовление любимых салатов на Новый год обойдётся владимирцам дороже. За год ингредиенты для традиционных новогодних блюд выросли в цене, сообщают в Росстате.Для расчёта стоимости оливье был использован классический рецепт. Цена четырех порций, в которых будут соленые огурцы, горошек, картофель, морковь, куриные яйца, варёная колбаса и майонез, составила 444 рубля. Всё из-за значительного подорожания овощей - картофель вырос на 77 процентов, морковь - на 47. С "Селёдкой под шубой" история аналогичная. Подорожала свёкла - на 36 процентов.Ну, а меньше всего изменилась цена на алкоголь - рост всего 3 процента.Салат "Оливье"Картофель подорожал на 77%Морковь - на 47%Яйца - на 25%Майонез - на 24%Репчатый лук - на 20%Салат "Селёдка под шубой"Свёкла - на 36%Сельдь - на 19%