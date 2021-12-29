Samsung и Xiaomi уже второй год остаются самыми «новогодними» брендами. Эксперты МегаФона выяснили, какие «умные» подарки выбирают костромичи в преддверии праздников. Жители Костромской ..

Samsung и Xiaomi уже второй год остаются самыми «новогодними» брендами. Эксперты МегаФона выяснили, какие «умные» подарки выбирают костромичи в преддверии праздников.Жители Костромской области чаще всего отдают предпочтения южнокорейским и китайским производителям. В лидеры рейтинга вошли модели:· Samsung Galaxy A12;· Realme C21Y;· Xiaomi Redmi 9A;· Xiaomi Redmi 10;· Samsung Galaxy A22s.По сравнению с прошлым годом средняя цена смартфона выросла на 14% и составила 40 тысяч рублей. Такой рост обусловлен популярностью последней модели Apple - iPhone 13, которая у костромичей лидирует среди продаж в интернет-магазине МегаФона.Среди современных гаджетов в подарок жители региона предпочитают, как и в прошлом году, смарт-браслеты. Наиболее популярные модели брендов Huawei, Honor, Jet и Xiaomi. Вторую позицию занимают смарт-часы. Они показали двукратный рост по сравнению с прошлым годом. В ТОП-3 умных аксессуаров у жителей области вошли и детские-часы.