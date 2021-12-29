Мечты сбываются. Заветное желание 6-летнего Кирилла Ушакова из Гороховца сегодня осуществил министр...

Мечты сбываются. Заветное желание 6-летнего Кирилла Ушакова из Гороховца сегодня осуществил министр обороны страны Сергей Шойгу. Репортаж Артёма Яковенко.Шестилетнего Кирилла Ушакова на аэродроме Семязино встречают полковники и подполковники, прямо как настоящего генерала - шутят родители мальчика. Мечта ребёнка - полетать на военном вертолете вот-вот исполнится. Но сначала самое главное для любого летчика.- Чтобы полёт был удачным, летчики обязаны перед полётом пройти стартовый завтрак.И пока Кирилл с сестрой Алисой уплетают армейский завтрак, мама детей - Олеся Никитина, рассказывает, как у мальчика появилась мечта отправиться в небо на боевом вертолёте.Олеся Никитина, мама Кирилла:- У нас летом как раз были учения. И над нами летали вертолеты и самолеты. Дети постоянно бегали и им нравилось. Отсюда и взялась такая мечта.Исполнить заветное желание мальчугана помог министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Участвуя в акции "Ёлка Желаний", генерал армии снял с ветки шарик Кирилла.Александр Никитин, папа Кирилла:- Даже не надеялись, что такая мечта может осуществится. Военный вертолёт - это очень тяжело осуществить такую мечту. Просто вечером позвонили из Министерства обороны. Так и так - ваше желание выбрано и оно осуществимо. Мы до сих пор в шоке, не понимаем.После завтрака - знакомство с техникой, на которой семья отправится в полёт. Действующие военные летчики провели для гостей экскурсию – показали, где крепятся ракеты, куда и как заливают топливо, как работают лопасти вертолета.- Во! Вот это рулевой винт!... Нормально?- Да!И вот ознакомительная часть позади, пора отправляться в небо!- Полетелии!Долгожданный взлёт. Кирилл как член экипажа внимательно смотрит, как работают "коллеги". С такой высоты Владимир - как на ладони. Пятнадцать минут в небе проходят за мгновение. За это время вертолёт успевает сделать несколько кругов и пролететь больше 40 километров.После посадки - подарки. Маленьким гостям подобрали настоящую военную форму, вручили наборы «Лего» и игрушки. Но больше всего эмоций, пожалуй, у родителей - мечта ребёнка, наконец-то, сбылась!Олеся Никитина, мама Кирилла:- Что-то невероятное. Что-то несбыточное, наверное. Но всё-таки достижимое. Мечтам свойственно сбываться, несмотря на то, что кажется, что это невозможно.По спецсвязи Военно-космических сил Кирилла лично поздравил Сергей Шойгу.- Привет, Кирилл!- Товарищ министр обороны РФ, вы исполнили мою мечту. Я полетал на вертолете. Посмотрел самолеты, покушал в столовой, мне подарили много подарков. Спасибо вам большое!А волшебником на боевом вертолете, который прилетел к Кириллу Ушакову, стал командир авиационной эскадрильи 33 транспортного смешанного авиационного полка Максим Чернов. У него за плечами более семи тысяч вылетов, но этот, рассказывает пилот, особенный.Максим Чернов, командир смешанной авиационной эскадрильи 33 транспортного смешанного авиационного полка:- Сегодня мне выпала великая честь осуществить детскую мечту Ушакова Кирилла. Чем отличается мечты взрослого от мечты ребенка? Тем, что они чистые, тем, что они нематериальные. И тем, что они запоминающиеся, потому что когда взрослеешь, какие-то мечты ты сам осуществляешь, а ребенок этого не может.И эта сбывшаяся мечта точно запомнится Кириллу на всю жизнь. Кстати, Минобороны обратилось к организаторам акции "Елка Желаний" и сообщило о том, что готово принимать в свой адрес письма с желаниями детей, чьи мечты связаны с армией и флотом.Артём Яковенко, Александр Чунаев. “Вести-Владимир»