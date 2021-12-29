Как пояснил глава города Андрей Шохин, если региональные власти на это пойдут, то администрация Владимира отдаст проект им на реализацию.

Мэрия Владимира планирует получить финансовую поддержку от Белого дома для благоустройства парка на месте старых садов у ДДюТ. Рассматривается возможность передачи 27 га земли в собственность обладминистрации.Как пояснил глава города Андрей Шохин, если региональные власти на это пойдут, то администрация Владимира отдаст проект им на реализацию. Ещё один вариант - выделение средств из областного бюджета.Напомним, что архитектурное бюро «Реформа» разработало реновации общественного пространства на улице Мира. По предварительной оценке, на эти цели потребуется более 700 млн рублей. Окончательная сумма станет известна после окончания проектировки. Документы сейчас проходят госэкспертизу.