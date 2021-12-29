Будущей первокласснице гости вручили рюкзак с набором школьных принадлежностей, необходимых для полноценного учебного процесса...

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские Южного округа столицы совместно с членами Общественного совета при УВД по ЮАО поздравили маленькую Соню с наступающим Новым годом.В августе этого года, в преддверии Дня знаний, сотрудники полиции и общественник посетили семью, находящуюся в непростых жизненных условиях. Будущей первокласснице гости вручили рюкзак с набором школьных принадлежностей, необходимых для полноценного учебного процесса.В ходе общения выяснилось, что девочка в свободное время любит рисовать. Она искренне поблагодарила гостей за подарки, особенно за новый альбом. Полицейские пообещали вскоре навестить ее. И накануне Нового года приехали снова, в этот раз с Полицейским Дедом Морозом, который подарил юной художнице набор для рисования, а также сладкий подарок.Конечно же, появление Деда Мороза и Снегурочки не осталось незамеченным. На улице сбежались дети, которые с удовольствием пообщались со сказочными героями. Мама одного из ребятишек, рассказала, что из-за морозов они не смогли посетить утренник, и встреча с Дедом Морозом сейчас – настоящее чудо.А Соня с удовольствием поделилась с гостями впечатлениями от первых месяцев учебы в школе и призналась, что ей нравится учиться и получать новые знания, а также общаться со школьными друзьями.На прощание гости пожелали девочке успехов и выразили надежду, что через несколько лет смогут увидеть выставку ее работ. А школьница, в свою очередь, поблагодарила Полицейского Деда Мороза за исполнение ее самого заветного желания и пообещала прислать фотографию своей будущей картины.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22