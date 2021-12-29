Наш эфир продолжат новости владимирского госуниверситета. Прямо сейчас - рубрика Будь в курсе. И...
Наш эфир продолжат новости владимирского госуниверситета. Прямо сейчас - рубрика "Будь в курсе". И я передаю слово Татьяне Яровой.
Привет, это проект «Будь в курсе»! Расскажу о самых ярких событиях в жизни моего университета.
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Молодые учёные ВлГУ получили награды за научные достижения. Они победили в конкурсах Президентских грантов и Российского научного фонда.
Победителей поздравили главный федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Мамеев и ректор университета Анзор Саралидзе.
Они пожелали молодым исследователям успешной реализации проектов и новых открытий.
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Вместе за безопасность в молодёжной среде.
В ВлГУ создан Региональный центр межнационального единства. Руководитель – доцент Юридического института Микаэль Ахмедов.
Презентация центра состоялась во время всероссийского круглого стола. Эксперты обсудили правовую культуру, психологическую безопасность, профилактику экстремизма среди молодежи.
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Подведены итоги всероссийского фестиваля «Студент года».
Молодые педагоги со всей страны показали свое профессиональное мастерство. Финалистов наградил ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. Лучшими оказались студентки Педагогического института ВлГУ Надежда Хрусталева и Валерия Лодыгина.
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Первый сезон «Битвы институтов» завершён.
Весёлая интеллектуальная игра объединила студентов всех институтов ВлГУ. В финале встретились команды Института архитектуры, строительства и энергетики, Юридического и Гуманитарного институтов.
Победители выиграли поездку в Москву. Обещаем: шоу будет продолжаться.
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Историческая премьера! В год 800-летия со дня рождения великого князя Александра Невского студенты и преподаватели Института искусств и художественного образования ВлГУ подготовили спектакль.
Премьера музыкально-театрализованного представления "Александр – воитель Земли Русской" прошла на сцене обновленного зала Молодёжного театра ИИХО
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Мы защитили своё здоровье, а ты?
Напоминаем, что здравпункте родного вуза можно привиться и от гриппа, и от ковида. Для записи обращайтесь в дирекцию своего института.
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В городском арт-пространстве открылась выставка работ
студентов кафедры дизайна ИИХО и их преподавателя Юрия Негодаева. Мероприятие состоялось в рамках регионального проекта «Мастер и ученики».
Выставка проработает до 25 января
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И к спортивным новостям. Сборная ВлГУ по мини-футболу после первого круга лидирует в чемпионате города Владимира.
За родной вуз играют представители пяти институтов. В активе команды 10 побед и 1 ничья - отличный результат. Удачи, ребята, мы за вас болеем! Продолжение игр после новогодних праздников.
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На этом все новости! Пока-пока!