29 декабря, в среду, во Владимирской области ожидается переменная облачность преимущественно без...

29 декабря, в среду, во Владимирской области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.Причиной перемены погоды станет антициклон, который накануне начал формироваться над европейской частью страны.Ветер днем юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью -20…-15 °C, днем -15…-10 °C.Фото: Валерий Савельев, ВК "Природа Владимирской области"