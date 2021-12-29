Сани Деда Мороза, по традиции, проехали по улицам Гусь-Хрустального. Третий год подряд добрые...

Сани Деда Мороза, по традиции, проехали по улицам Гусь-Хрустального. Третий год подряд добрые волшебники развозили детям подарки и дарили новогоднее настроение.Сани ждали своего часа в обычном гараже. Как обычно, перед праздничным "рейсом" трехметровые сани прошли техосмотр и тюнинг. Владелец волшебного транспорта - гусевчанин Василий Калинин. Собрать презенты для малышей помогли неравнодушные жители. Волонтёры традиционно сделали несколько остановок в разных частях города. Также команда энтузиастов поздравила ребят из детских садов, воспитанников Дома малютки и социально-реабилитационного центра Гусь-Хрустального. Экипаж саней получил массу благодарностей. Люди пишут: "Даже взрослые поверили в сказку".