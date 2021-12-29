На старте - 2022-й, и уже можно подвести некоторые итоги года минувшего. Мировая поисковая система...

На старте - 2022-й, и уже можно подвести некоторые итоги года минувшего. Мировая поисковая система опубликовала список самых популярных запросов россиян за 2021-й.Больше всего сограждан интересовало, что такое "симпл-димпл", что означает слово "митинг", третье место - у "поп-ита". На десятом месте "ПЦР-тест". Из событий россияне больше всего искали "Чемпионат Европы по футболу", "Олимпиаду в Токио" и "Евровидение".В топ запросов другой поисковой системы вошли следующие вопросы: как сшить медицинскую маску, вернуть обоняние, записаться в МФЦ. А самыми популярными словами стали - "коронавирус", "выборы США" и "поправки в Конституцию".