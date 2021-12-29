Благодаря своевременной помощи трагический исход возгорания был предотвращён.

Около двух часов ночи сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Меленковскому району старший лейтенант полиции Александр Сидоров и младший лейтенант полиции Сергей Мазуров находились на маршруте патрулирования в районе деревни Кесово Владимирской области.Полицейские заметили, что из частного дома на центральной улице валит дым. Когда они подъехали к зданию, к ним подбежала местная жительница и рассказала, что в доме, где началось возгорание, проживает 74-летняя пенсионерка. Дверь в дом, как пояснила женщина, закрыта.О случившемся сотрудники полиции незамедлительно сообщили в дежурную часть и экстренные службы.Поскольку открыть входную дверь автоинспекторы не смогли, то вместе с прибывшими на помощь двумя местными жителями они её взломали. К этому времени огонь уже перекинулся на внешнюю обшивку дома. Зайдя в сильно задымлённое помещение, стражи правопорядка увидели на полу пожилую женщину.Сотрудники полиции вынесли пострадавшую на улицу и посадили в патрульный автомобиль, чтобы женщина не замёрзла. Прибывшие сотрудники МЧС на месте оказали пенсионерке кислородную терапию и ликвидировали возгорание.Медработники госпитализировали 74-летнюю жительницу деревни в медицинское учреждение.Установлено, что пожар начался вследствие короткого замыкания, произошедшего из-за неисправности холодильника.Благодаря своевременной помощи сотрудников полиции трагический исход возгорания был предотвращён.Информация размещена на портале "МВД Медиа"