С поздравлениями, теплыми пожеланиями и подарками полицейские приехали в гости к ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району присоединились к традиционной всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Полицейские приехали в гости к ребятам в комплексный центр социальной помощи семье и детям, расположенный в городе Вязники. Детишки, у каждого из которых своя непростая история, готовились к приезду гостей, чтобы порадовать интересной концертной программой.Правоохранители поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками, пожелали здоровья, отличного настроения и положительных эмоций. От вязниковских полицейских мальчишки и девчонки получили долгожданные подарки.А самым главными подарками для самих сотрудников полиции стали искренние эмоции и улыбки детей.Сотрудники Отдела МВД России по Собинскому району вместе с председателем общественного совета при ОМВД по сложившейся доброй традиции приехали с поздравлениями, теплыми пожеланиями и сладкими подарками в Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей.Ребята, с радостью встретившие гостей, рассказали новогодние стихи и поблагодарили полицейских за подарки.