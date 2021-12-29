Ребята вместе с Дедом Морозом пели новогодние песни, водили хоровод вокруг нарядной ёлки, а также делали памятные фотографии...

Сотрудники ОГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителем ОС при УВД по ЦАО поздравили учеников школы №480 имени Талалихина с приближающимися праздниками – Новым годом и Рождеством, а также провели профилактическое мероприятие по безопасности поведения в период зимних каникул.Перед началом учебного дня ребят ждал сюрприз. У входа в школу с 8 утра их ждал Дед Мороз вместе с инспектором 2 Батальона Полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО старшиной полиции Алексеем Медведевым и заместителем председателя Общественного совета при УВД по ЦАО Александром Давыдовом.Ребята получили от полицейского Деда Мороза небольшие сувениры, а полицейский в игровой форме напомнили ребятам о правилах перехода проезжей части, поведения в общественном транспорте и при прогулках во время зимних каникул.Организаторы подчеркнули важность соблюдения Правил дорожного движения во время прогулок на свежем воздухе, так как скоро начнутся зимние каникулы.В конце мероприятия ребята вместе с Дедом Морозом спели новогодние песни, водили хоровод вокруг нарядной ёлки, а также делали памятные фотографии. Прощаясь, Дед Мороз пожелал учащимся здоровья в новом году, успехов в учёбе и всегда хорошего настроения.Пресс-служба УВД по ЦАО