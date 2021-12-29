Политолог Дмитрий Джангиров раскритиковал поведение украинского лидера Владимира Зеленского.

Политолог Дмитрий Джангиров раскритиковал поведение украинского лидера Владимира Зеленского.Эксперт считает, что президент Украины влезает в разговор не по теме, клянча место в НАТО. По его мнению, Владимир Зеленский начал мешать Западу в налаживании отношений сРоссией.Так, глава государства уже не раз спрашивал, когда Незалежная обретет долгожданное место в Североатлантическом Альянсе. Дмитрий Джангиров напомнил, что политику каждый раз деликатно растолковывали, что конкретные даты назвать еще не могут: мол, хорошо бы "угомониться".По словам эксперта, в текущей ситуации НАТО совсем не на руку принимать Украину в свое членство, сообщает Кроме того, в январе Запад должен провести с Россией переговоры, отметил политолог.Дмитрий Джангиров объяснил, что государства намерены обсудить с российской стороны "красныелинии", а со стороны НАТО – вопросы угроз странамБалтии. Он предположил, что на повестке будет озвучен и вопрос космических вооружений, а также кибербезопасности. "А наш мальчик влез не по теме", – заявил политолог.В свою очередь ведущий научный сотрудник Института ЕвропыРАН Сергей Федоров считает, что планам украинских властей стать частью западного мира не суждено реализоваться. Он уверен, что Незалежная по многим причинам не вписывается в блок НАТО.