Через пять лет столичная подземка может прийти в Троицк, к тому же времени планируется запустить еще три Московских центральных диаметра (МЦД). Об планах развития городского и пригородного транспорта рассказал мэр Сергей Собянин.

Через пять лет столичная подземка может прийти в Троицк, к тому же времени планируется запустить еще три Московских центральных диаметра (МЦД). Об планах развития городского и пригородного транспорта рассказал мэр Сергей Собянин.К началу 2023 года завершится реализация крупнейшего проекта в области метростроения – Большой кольцевой линии, сообщил градоначальник."Уже сегодня по 20 станциям, которые работают, объем перевозок в сутки почти такой же, как на МЦК, — около полумиллиона человек", – сказал мэр в эфире телеканала "ТВ Центр".От БКЛ планируется построить новые радиальные ветки. В 2023 году начнется возведение Бирюлевской линии. Сейчас ее проектируют.А долгожданная ветка в Троицк (Новая Москва) уже строится. Первая очередь до Коммунарки будет готова в 2024 году, уточнил Собянин."Надеюсь, в 2027 году она дойдет до Троицка. Это будет самый большой радиус Московского метрополитена", – подчеркнул мэр.Вместе со строительством новых линий обновляется подвижной состав подземки. Две трети поездов в московском метро уже современные, а в ближайшие годы планируется закупать в среднем по 45 новых составов, отметил градоначальник.Развиваются и пересадочные узлы. Метро интегрируют с Московскими центральными диаметрами.Первые два МЦД открылись в 2019 году. Они соединили подмосковные города Лобня и Одинцово, Нахабино и Подольск.МЦД-3 и МЦД-4 запустят в 2023-2024 годах. Последний, пятый диаметр – в 2025-2026-м, рассказал Собянин.Московские центральные диаметры необходимы, чтобы сделать столицу ближе для жителей Подмосковья, разгрузить основные магистрали и вокзалы, объяснил мэр."Не развивая пригородное сообщение, не развивая МЦД, электрички, мы будем обречены на то, что вылетные магистрали и МКАД будут забиты автомобилистами, даже не москвичами", – сказал он.Напомним, что за последние 10 лет построено 195 километров линий метро, открыто 100 станций, 11 электродепо. Сеть столичной подземки выросла в 1,5 раза, миллионы горожан получили метро в шаговой доступности.