Жители столицы смогут предложить свои варианты названий для новых улиц и станций метро. О запуске 28 голосований сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Жители столицы смогут предложить свои варианты названий для новых улиц и станций метро. О запуске 28 голосований сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Новые станции в Москве открываются ежегодно. В декабре был запущен участок Большой кольцевой линии, продолжается проектирование более 50 объектов.В ближайшие годы на карте метрополитена появится новая, Троицкая линия. Москвичи могут предложить свои названия будущих станций.Одна из них расположена вблизи улицы Генерала Тюленева и улицы Теплый Стан, ее открытие запланировано на 2024 год.Другая станция будет построена вдоль Калужского шоссе, рядом с Армейский улице. Ее планируется запустить в 2025 году.Также жители столицы могут высказать свое мнение о названиях станций будущих Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий.Помимо станций метро москвичи могут предложить свои варианты названий новых улиц. Одна из них расположена в строящемся жилом квартале между проспектом Генерала Дорохова и Мичуринским проспектом на западе Москвы. Рядом с кварталом находится Мосфильмовская улица со знаменитой киностудией.Перечень объектов, их описание и расположение можно посмотреть на интерактивной карте на портале "".