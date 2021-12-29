Дети организовали гостям новогоднее представление, а также подарили праздничные открытки, сделанные своими руками...

Сотрудники УВД по СВАО совместно с Общественным советом при УВД по доброй традиции посетили подшефный детский дом «Алые Паруса».В преддверии одного из самых долгожданных и волшебных праздников, когда исполняются самые заветные желания, по уже сложившейся доброй традиции к воспитанникам приехали заместитель начальника УВД по СВАО полковник внутренней службы Андрей Филимонов, руководители Управления и Председатель Общественного совета при УВД по СВАО Роман Абрамов, чтобы поздравить ребят и подарить им атмосферу праздника и волшебства. На праздничном мероприятии собрались детишки самых разных возрастов.Дети организовали гостям новогоднее представление, а также подарили праздничные открытки, сделанные своими руками. Сотрудники пожелали ребятам здоровья, счастья, исполнения всех желаний, а самое главное – не переставать верить в чудеса, после чего их ждали приятные сюрпризы – памятные подарки и угощения.Участникам встречи были вручены специальные информационные памятки, подготовленные полицейскими для детей.Ребята с восторгом отнеслись к приезду сотрудников, поблагодарили их и сказали, что с нетерпением ждут следующей встречи.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616 -06 29