Счётная палата Владимирской области завершила проверку исполнения ГУП «ДСУ №3» представления, а также оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев 2021 года.

Счётная палата Владимирской области завершила проверку исполнения ГУП «ДСУ №3» представления, а также оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев 2021 года.Результаты анализа показали, что показатели деятельности организации существенно ухудшились. Выручка сократилась на 19,3%, чистая прибыль уменьшилась в 7,4 раза, рентабельность снизилась с 7% до 1,2%. Объём кредитов увеличился почти в 6 раз.«Основная причина - потеря значительной части рынка содержания, ремонта и обслуживания дорог. Усматриваются признаки «умышленного» уклонения от участия, либо проигрыша в аукционах. Потворство со стороны руководства ГУП «ДСУ-3» в проигрыше на торгах и неучастие в отдельных закупках, организованных ГБУ «Владупрадор», создаёт предпосылки занятия части рынка иными подрядчиками, которые не заинтересованы не только в снижении цены, но и в должном качестве выполнения работ», -Прослеживается тенденция к росту общего объёма штрафов и пеней, начисляемых заказчиками за несоблюдение требований заключённых контрактов. На 1 ноября компании выставили счета на сумму в 35 млн рублей.Генеральным директором предприятия Романом Головиным, который уже уволен принимались решения, приводящие к необоснованным расходам и отвлечению оборотных средств в условиях их дефицита и роста закредитованности. Выявлены факты незаконной единовременной выплаты трем уволенным заместителям почти двух миллионов рублей.«ГУП «ДСУ-3» не принимаются своевременные меры по взысканию дебиторской задолженности, что приводит к росту затрат на создание дополнительных резервов по сомнительным долгам и создает риск формирования убытков предприятия на сумму более 45 млн рублей», - уточнили в ведомстве.Из-за управленческих провалов стройфирма рискует потерять лидирующие позиции в отрасли и подешеветь перед приватизацией, которая должна произойти до 2025 года.Информация о результатах контрольных мероприятий направлена в прокуратуру, правоохранительные органы, губернатору и председателю Заксобрания.