Загруженность центра города машинами – проблема не первого года, которую пока безуспешно пытаются решить владимирские чиновники. Зимой, как всегда, обострение, ведь оставленные где попало

Загруженность центра города машинами – проблема не первого года, которую пока безуспешно пытаются решить владимирские чиновники. Зимой, как всегда, обострение, ведь оставленные где попало автомобили откровенно мешают чистить дороги от снега и наледи. Василий Сергеев, сотрудник ЦУГД – 6 марта 2018г. Корреспондент: Двигаетесь аккуратно, чтобы не задеть никого?Тракторист: Ну, стараемся, машин много, стараемся ездить аккуратно.