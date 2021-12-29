На протяжении полугода столичные правоохранители изучали основные документы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел, отрабатывали навыки применения табельного оружия...

Более 250 московских полицейских с июля по декабрь проходили курс первоначальной подготовки.На протяжении полугода столичные правоохранители изучали основные документы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел, отрабатывали навыки применения табельного оружия, приёмы рукопашного боя. После изучения учебной программы сдали выпускные экзамены.Теперь учёба окончена и для слушателей организовали торжественную церемонию выпуска из учебного центра.Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор внутренней службы Игорь Илларионов, начальник УГИБДД генерал-майор полиции Александр Быков, начальник УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Шамиль Сибанов, преподавательский и руководящий состав Центра поздравили молодых специалистов.«Уверен, что вы здесь получили достаточно знаний для качественного выполнения возложенных на вас служебных обязанностей, а также получили дополнительный стимул к своему дальнейшему профессиональному росту. Уже сегодня вы вольётесь в структурные подразделения Главного управления МВД России по городу Москве и начнёте самостоятельно нести службу по охране общественного порядка и безопасности столицы нашей Родины. Стоять на страже прав и свобод москвичей и гостей нашего города», - отметил Игорь Илларионов.Руководители подразделений столичной полиции и сотрудники Центра профессиональной подготовки пожелали молодым правоохранителям успехов в службе, дальнейшего карьерного роста и быть достойными представителями московской полиции.Выпускникам вручили свидетельства, подтверждающие окончание обучения, а отличившимся слушателям объявили благодарности.В завершение для присутствующих выступили с показательной программой кавалеристы 1 СПП московского полицейского Главка, а также бывшие выпускники учебного центра.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве