Теперь молодому человеку, который, по версии следствия, умышленно не сообщил о пропаганде терроризма в сети “Интернет”, грозит лишение свободы. УФСБ России по Владимирской области

Теперь молодому человеку, который, по версии следствия, умышленно не сообщил о пропаганде терроризма в сети “Интернет”, грозит лишение свободы. УФСБ России по Владимирской области выявило и задокументировало противоправную деятельность жителя региона 1999 года рождения, связанная с несообщением в органы власти о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205.2 УК